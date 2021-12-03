Полиция Нью-Йорка рассказала о намерениях вооруженного мужчины, из-за которого заблокировали штаб-квартиру ООН

О чем именно говорилось в бумагах – неизвестно.

Просил передать в ООН документы – полиция Нью-Йорка рассказала о намерениях вооруженного мужчины, из-за которого накануне заблокировали штаб-квартиру Организации Объединенных Наций.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 3 декабря.

Отмечается, что 60-летний неизвестный с дробовиком в руках появился на улице перед зданием. Место сразу же оцепила полиция. Мужчина направлял оружие себе в подбородок, вероятно, поэтому появились сообщения, что он хотел покончить с собой.

Два часа правоохранители уговаривали его сложить оружие и, наконец, мужчину задержали без сопротивления. Его доставили в больницу для осмотра. Какие именно обвинения предъявят и предъявят ли вообще — пока неизвестно. В полиции сообщили, что мужчина просил передать в ООН его документы — о чем говорилось в бумагах - неизвестно.