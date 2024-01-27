Полиция Польши назвала вероятную причину ДТП автобуса с украинцами

Пока на месте ДТП еще работает полиция и прокурор.

ДТП, которое произошло около польско-украинской границы утром, 27 января, вероятно, было следствием того, что водитель потерял контроль над транспортным средством.

Об этом сообщила представитель отдела контактов со СМИ полиции Люблинского воеводства (Польша) Малгожата Сковронская в комментарии Укринформу.

По ее словам, проверка водителя на алкотестере показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По предварительным данным, водитель автобуса Setra не справился с управлением на повороте и это привело к тому, что транспортное средство перевернулось", — сообщила полицейская.

Отмечается, что авария произошла около пяти утра (по киевскому времени) на дороге местного значения в населенном пункте Голембье. На тот момент в нем находились 59 пассажиров, а также два водителя – все граждане Украины.

"В больницы в Грубешове, Замске и Томашове Любельском перевезено 20 человек. Никто из пострадавших не получил очень серьезных травм", — подчеркнула Сковронская.

Другим пассажирам предоставлено временное убежище в горнице в населенном пункте, где произошло автопроисшествие.

Пока на месте ДТП еще работает полиция и прокурор, который будет решать, какими будут дальнейшие действия в отношении водителя украинского автобуса.

Напомним, в Польше произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате ДТП с украинским автобусом в Польше 27 января пострадали 20 граждан Украины. Их госпитализировали.

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