В городе Гатчина, что в России, охрана ночного клуба избила возвратившегося с войны в Украине оккупанта. Когда тот вызвал полицию, российские копы решили еще и от себя избить захватчика. Через две недели тот скончался.

Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Оккупанта зовут Алексей Лымарь. До войны против Украины захватчик занимался предпринимательской деятельностью, однако в сентябре 2022 года он добровольно согласился убивать украинцев и отправился на фронт, откуда вернулся из-за якобы болезни.

Накануне оккупант праздновал день рождения своей матери, после которого он вместе с женой решил сходить в ночной клуб. Однако охрана отказалась впускать захватчика и избила россиянина. Он вызвал полицию и росгвардию. Однако правохранители заявили, что у них нет доказательств избиения, а когда захватчик начал ругать копов, те в ответ его еще раз избили. Оккупанта госпитализировали и через две недели он скончался.

Напомним, в России девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.

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