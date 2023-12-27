Буква Z оказалась первой в фамилии полицейского и никакого отношения к России не имела.

Полиция Вены была вынуждена оправдываться после того, как один из стражей порядка патрулировал улицы с буквой Z на шлеме во время Рождества.

В пресс-службе полиции Вены в X дали объяснения по этой ситуации.

Так, правоохранители объяснили, что буква Z является первой буквой фамилии этого полицейского, который таким образом хотел обозначить свой шлем в ходе оперативной подготовки для более легкого определения его коллегами.

Также в полиции заявили, что их коллега не рассматривал в этом какого-либо символизма, но после объяснения он его удалил.

Представители полиции акцентировали, что использованная буква не имела никакой связи с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина исключила Raiffeisen из списка спонсоров войны, чтобы Австрия поддержала санкции против РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австрия раскритиковала заявление Словакии о переговорах между Киевом и Москвой.

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