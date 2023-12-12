Полиция взялась разгонять польских перевозчиков, преградивших дорогу в Украину

В ночь на 12 декабря стало известно, что польская полиция наконец-то отреагировала на действия польских перевозчиков, длительно блокировавших дорогу в Украину на границе двух стран.

Польские перевозчики были вынуждены разблокировать дорогу возле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" по требованию местного муниципалитета, однако позже они перегородили ее грузовиком, который якобы сломался.

На такие действия отреагировала польская полиция, пытавшаяся разгонять заблокировавших границу перевозчиков. Подобные действия полиции возмутили польских перевозчиков. Своим возмущением они поделились в социальных сетях.

Policja przeprowadza droga pod zakaz 5t.

Przewoźnicy chcieli zablokować przejazd, на что policja ustawiła kordon z tarcz.

Польша 2023 pic.twitter.com/v9hnHaoua9 — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

"Однажды не так грубо обошлись с украинцами, которые перекрыли пешеходный переход! Полиция разгоняет протест поляков! Это Польша", — говорится в сообщении в социальных сетях.

Один из организаторов протестов польских перевозчиков Рафаль Меклер тоже выразил возмущение действиями полиции.

Перевозчики хотели заблокировать переход, поэтому полиция установила оцепление со щитов.

Полиция дала водителю время на ремонт, после которого грузовик обещали убрать с дороги. Однако правоохранители начали оттеснять польских протестующих с дороги.

Ранее стало известно, что движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне Немецкое" заблокировано. Действия осуществляют представители союза перевозчиков Словакии.

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