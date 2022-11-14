Полиция задержала человека, заложившего взрывчатку в центре Стамбула

Личность задержанного человека пока не сообщают

Полиция Турции арестовала человека, который заложил взрывчатку в центре Стамбула, где позже раздался взрыв.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu agency.

"Человек, оставивший бомбу, вызвавший взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр юстиции Турции назвал возможные версии взрыва в Стамбуле.

Также мы информировали, что вице-президент Турции Фуат Октай подтвердил, что взрыв в Стамбуле на оживленной улице центра был террористическим актом.

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