Полиция задержала мужчину, который угрожал взрывом в центре Варшавы: что известно (фото)

К операции вокруг площади были привлечены несколько сотен полицейских агентов и бронетехника.

Представители польской полиции убедили мужчину спуститься с памятника на центральной площади Варшавы, где он угрожал взорвать бомбу. В течение нескольких часов в субботу, 14 октября, эта часть столицы Польши была оцеплена правоохранителями.

О подробностях инцидента сообщает tvn24.

Как рассказал на брифинге спикер Главного управления полиции Варшавы Сильвестр Марчак, все началось после 10 часов утра по местному времени (11 утра по Киеву).

Полиция заметила, как мужчина выбрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы, а когда подошли к нему, "появилось очень тревожное сообщение, указывающее на реальную угрозу безопасности людей на площади".

После продолжительных переговоров полицейские уговорили мужчину спуститься с памятника. Около 13:30 по местному времени он сдался полиции. На снятых кадрах видно, как он спускается с памятника, снимает пиджак и идет с поднятыми руками.

Полиция проверила его рюкзак, который оставил на постаменте памятника с помощью рентгеновского аппарата, чтобы убедиться, что он не представляет опасности.

Полиция оцепила место инцидента в Варшаве / Фото: Associated Press

К операции вокруг площади были привлечены несколько сотен полицейских агентов и бронетехники. Подробности о личности задержанного мужчины и мотивах его поступка в полиции не сообщили.

Напомним, ранее были сообщения, что этот человек является пакистанцем, выкрикивавшим лозунги в поддержку ХАМАС. Однако эта информация не подтверждена властями.

В центре Варшавы неизвестный мужчина угрожает взорвать бомбу

Завтра в Польше проходят парламентские выборы. Фаворитом выборов считается консервативная партия власти, требующая усиления миграционного режима.

ТСН.ua собрал информацию о политическом раскладе в соседней стране накануне голосования.

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