Полиция задержала мужчину с поддельными украинскими водительскими правами на имя Бориса Джонсона

Водительское удостоверение напоминает украинское, но неизвестно, представляется ли водитель Джонсоном украинец.
Полиция арестовала в Гронингене (Нидерланды) мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Во время задержания полиция обнаружила водительское удостоверение по имени Борис Джонсон.
Об этом говорится в издании nos.nl.
"К сожалению для задержанного, мы не попались на этот подлог", — сообщила полиция в Instagram.
Все данные в так называемом документе совпадали с данными британского экс-премьера.
"Вызвал вопрос срок документа: водительское удостоверение будет действительно до конца 3 000 года", — добавили правоохранители.
Полиция изъяла поддельное водительское удостоверение.
Между тем, в Украине 17-летний пьяный юноша без водительского удостоверения за рулем джипа врезался в электроопору. На помощь сыну приехал тоже нетрезвый отец.
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