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Полиция задержала мужчину с поддельными украинскими водительскими правами на имя Бориса Джонсона

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Полиция задержала мужчину с поддельными украинскими водительскими правами на имя Бориса Джонсона

Полиция изъяла поддельное водительское удостоверение.

Водительское удостоверение напоминает украинское, но неизвестно, представляется ли водитель Джонсоном украинец.

Полиция арестовала в Гронингене (Нидерланды) мужчину, который ехал по городу в нетрезвом состоянии. Во время задержания полиция обнаружила водительское удостоверение по имени Борис Джонсон.

Об этом говорится в издании nos.nl.

"К сожалению для задержанного, мы не попались на этот подлог", — сообщила полиция в Instagram.

В Нидерландах арестовали водителя с удостоверением Джонсона. Фото: NOS / ©
В Нидерландах арестовали водителя с удостоверением Джонсона. Фото: NOS

Все данные в так называемом документе совпадали с данными британского экс-премьера.

"Вызвал вопрос срок документа: водительское удостоверение будет действительно до конца 3 000 года", — добавили правоохранители.

Полиция изъяла поддельное водительское удостоверение.  

Между тем, в Украине 17-летний пьяный юноша без водительского удостоверения за рулем джипа врезался в электроопору. На помощь сыну приехал тоже нетрезвый отец.

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Дата публикации
Просмотры
1342
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