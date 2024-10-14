Полиция задержала вооруженного мужчину возле митинга Трампа

Позже мужчину выпустили под залог 5000 долларов.
В Южной Калифорнии полиция задержала мужчину с заряженным оружием возле места, где проходил митинг кандидата в президенты Дональда Трампа.
Об этом пишет Associated Press.
В сообщении указывается, что у задержанного мужчины был дробовик и заряжен пистолет с дополнительными боеприпасами в автомобиле.
Мужчина был задержан по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.
"Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", — говорится в заявлении.
Позже полицейские мужчины выпустили под залог в 5 тысяч долларов. Суд над ним состоится 2 января 2025 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп снова пригрозил Третьей мировой и назвал срок ее начала.
Кроме того, мы ранее информировали, что страны ЕС озабочены возможностью "любовного треугольника" с Трампом и Путиным.
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