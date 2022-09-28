"Политическая изоляция и санкции заведут нас в тупик": Китай на заседании Совбеза ООН призвал к мирным переговорам

Постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Лю Цзеи призвал использовать все дипломатические средства для прекращения каких-либо боевых действий на территории Украины и содействовать мирным переговорам.

Об этом китайский дипломат сказал в Нью-Йорке во время заседания Совбеза ООН.

"Китай отметил последние изменения в ситуации в Украине и внимательно прислушивался к мнениям, которые были высказаны по этому поводу. Наши предложения по решению вопроса Украины являются последовательными и четкими, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех государств. Ее нужно уважать", — отметил Лю. Цзеи.

По его словам, следует придерживаться целей и принципов устава ООН.

"Лигитимные и перспективы безопасности каждого из государств нужно воспринимать серьезно. Все усилия, которые могут привести к мирному разрешению кризиса, должны быть поддержаны. Китай всегда стоял на стороне мира и будет продолжать играть конструктивную роль", — добавил представитель КНР.

В то же время Лю Цзеи высказался по поводу санкций против РФ.

"Многие лидеры выражали свои предостережения о продолжении и расширении кризиса в Украине и его последствиях, а также потребности в диалоге для того, чтобы прекратить вражеские боевые действия. Мир — это задача нас всех. Соответствующая конфронтация, политическая изоляция, санкции могут привести нас всех в тупик. Поэтому, соответственно, мы должны подтолкнуть стороны, чтобы они открыли двери к мирному урегулированию конфликта и соответственно учитывали позиции в переговорах, а также рассмотрели все доступные варианты", — сказал Лю Цзеи.

Дипломат обратил внимание и на обсуждение президентами зернового соглашения и назвал это очень важной инициативой, "дающей надежду".

"Подписание именно зерновой инициативы продемонстрировало, что даже при конфликтных ситуациях дипломатия может привести к определенным результатам и обеспечить надежду. Нам нужно следовать международному порядку, в зависимости от принципов устава ООН. И это не должно быть исключительно заявления. Совет Безопасности является ключевым в механизме ООН и должна использовать все свои средства и прекратить любые боевые действия, привести к мирным переговорам. Китай работает со всеми уважающими странами странами в том, чтобы разрешить ситуацию", — завершил представитель КНР.

Напомним, что на Совбезе по видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что РФ нарушила все возможные правила мира.

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