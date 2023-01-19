"Политическая подлость": В МИД Украины отреагировали на желание ведущих политиков Грузии возобновить авиасообщение между Тбилиси и Москвой

Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории, отметил Олег Николенко.

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали желание ведущих политиков Грузии возобновить авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Николенко прокомментировал заявление главы грузинской провластной партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе, выступившего за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

Как подчеркнул спикер МИД, Кобахидзе "сделал такое заявление в ответ на похвалу со стороны министра иностранных дел РФ правительству Грузии о неприсоединении к санкциям Запада против России за ее агрессию против Украины".

"Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории. Мы также считаем, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе", – отметил Николенко.

Как заверил спикер, Украина – как на уровне правительства, так и на уровне народа – всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории.

"Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне — политическая подлость", — подчеркнул он.

В то же время Олег Николенко подчеркнул, что "поддержка нашего государства со стороны официальных властей Грузии в противостоянии агрессии России и деоккупации украинской территории отвечает интересам не только Украины, но и Грузии".

Напомним, ранее в правительстве Грузии объяснили, почему не передают Украине оружие.

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