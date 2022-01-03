Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут встречи: когда и в каком формате

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" проведут встречи: когда и в каком формате

Конкретной даты перегоров не сообщалось.

Политические советники глав Украины, Франции, Германии и России проведут отдельные встречи в разных форматах. Переговоры пройдут на этой неделе.

Об этом во время брифинга сообщил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

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"Между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ по внешней политике и безопасности – ред.), его французским коллегой и российским визаве на этой неделе предусмотрена встреча", — сказал Гебештрайт.

Он отметил, что независимо от этой встречи Плетнер и его французский коллега встретятся также на этой неделе с украинским партнером. В то же время, он не назвал конкретной даты перегоров.

Гебештрайт также подчеркнул, что новое правительство ФРГ неоднократно подчеркивало свою заинтересованность и готовность встретиться в "нормандском формате" на всех уровнях. "Конфликт между Россией и Украиной может быть разрешен исключительно политическими средствами, но не военными", — сказал спикер.

Отметим, что Bild со ссылкой на собственные источники сообщает, что канцлер Германии стремится встретиться с Владимиром Путиным в январе. Щельц, в частности, хочет обсудить газовый вопрос.

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