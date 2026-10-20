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"Политических уступок не будет": Лавров высказался о предложениях Виткоффа и Кушнера
Россия ждет предложения Уиткоффа и Кушнера, но уступать не собирается.
В России готовы рассматривать предложения представителей президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, однако не намерены идти на политические уступки.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают пропагандистские РосСМИ.
По словам Лаврова, Москва готова возобновлять отношения с западными странами, однако возврата к существовавшему до 2022 года формату сотрудничества больше не будет.
Он также заявил, что Россия открыта для экономических договоренностей, но не ценой политических уступок.
Чего Россия ожидает от администрации Трампа
Лавров заявил, что российские власти не рассчитывают на удивление от администрации Дональда Трампа в вопросе санкций.
Он также призвал не переоценивать решение американского президента не применять закон о санкциях против России. По словам главы российского МИДа, политика США может измениться после прихода к власти другого президента, поэтому нынешние решения Вашингтона не гарантируют неизменность курса в будущем.
«Придет другой президент — кто знает, как он будет вести себя», — заявил Лавров.
Москва декларирует готовность обсуждать экономическое сотрудничество с Западом и рассматривать предложения американских представителей, в то же время исключая возможность политических уступок.
Напомним, во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине, возможно, вскоре заработает спутниковая система Starlink на полной скорости.