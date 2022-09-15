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Политический режим в России изменится только при одном условии: эксперт рассказал о конфронтации силовых структур

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Политический режим в России изменится только при одном условии: эксперт рассказал о конфронтации силовых структур

Фото: Associated Press

Структуры начинают уничтожать друг друга.

Политический режим в России изменится при условии заинтересованности в этом одной из силовых структур, которая будет иметь большее количество рычагов того времени.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Если мы говорим об изменении режима, так же, как это было в Российской империи, СССР, будет изменение, когда в этом будет заинтересована одна из силовых структур, которая будет иметь большее количество рычагов на это время, чем другая. Так же было в Российская империя, напомню, в СССР несколько раз менялась власть, население даже не знало, что эта власть менялась за счет конфронтации силовых структур: Минобороны и ФСБ, пока будут задействованы эти самые рычаги.Структуры начинают уничтожать друг друга. возникла с Дугиной, многие этого не понимают, но это и есть тот элемент конфронтации", — отметил эксперт.

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Дата публикации
Просмотры
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