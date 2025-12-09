Politico ошеломило новым рейтингом: кто стал самым влиятельным в Европе

Коллаж ТСН с Зеленским, Трампом и Путиным / © ТСН.ua

Реклама

Издание Politico обнародовало свой ежегодный список самых влиятельных людей в Европе-2026. Его возглавил Дональд Трамп, ныне являющийся президентом Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Politico.

Издание объясняет, что «в этом году никто не имел большего влияния» в Европе или на нее, чем президент США.

Реклама

В списке также фигурируют лидеры участвующих в полномасштабной войне стран. Президент Украины Владимир Зеленский занял 14 место, получив характеристику «Джокер в колоде».

А российский диктатор Владимир Путин разместился на 5 месте и был назван «Провокатором». Основную пятерку лидеров также возглавили:

Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании, заняла 2-е место . Ее назвали «Полярной звездой».

Фридрих Мерц, канцлер Германии, занял 3-е место. Его назвали «Незыблемым радикалом».

Марин Ле Пен, депутат Национального собрания Франции, заняла 4-е место. Ее издание назвало «Воин-конь».

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Владимиру Путину «трудно попытаться заключить соглашение», потому что «они очень ненавидят друг друга».

Также сообщалось, что в этом же интервью Трамп назвал Зеленского «прекрасным продавцом», который добился от предыдущего американского лидера Джо Байдена 350 млрд дол.