Politico: США хотят установить западные ракеты на украинские МиГи

Интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность стрелять ракетами "воздух-воздух" из самолетов.

Соединенные Штаты изучают, можно ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 устанавливать на самолетах МиГ, используемых Украиной.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

"В случае успеха, эти усилия могут стать частью решения потребностей Киева в дополнительной огневой мощи и противовоздушной обороне, поскольку и Украина, и Россия готовятся к большим наступлениям этой весны", — говорится в сообщении.

Вашингтон обеспокоен тем, что Украине не хватает противовоздушной обороны, поскольку Россия продолжает ракетные атаки и даже посылает воздушные шары-приманки с радиолокационными отражателями, чтобы истощить запасы украинских ракет.

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По информации издания, США уже предоставили Киеву ракеты "воздух-земля", такие как высокоскоростная противорадиационная ракета AGM-88B, которую можно прикрепить к МиГам и использовать против наземных целей – например, радаров и систем ПВО. Пентагон также прислал Joint Direct Attack Munition, который превращает авиационные боеприпасы в корректируемые ("умные") бомбы.

Интеграция AIM-120 с МиГами станет первым случаем, когда США предоставят возможность стрелять ракетами "воздух-воздух" из самолетов.

Однако процесс интеграции создает трудности, сказал изданию один из чиновников Пентагона и еще один человек, непосредственно знакомый с этим процессом.

"Ракета должна быть не только физически установлена на самолет, но и "общаться" с радаром самолета. Чтобы произвести выстрел, сначала радар самолета указывает ракете цель и направляет ракету до тех пор, пока она не окажется достаточно близкой, чтобы найти цель самостоятельно", — отмечает источник издания.

Главная проблема состоит в том, что американская и советская системы настолько разные, что ракета и самолет не могут "общаться друг с другом".

Ранее издание Reuters сообщило, что Украина просит у США кассетные боеприпасы для остановки "человеческих волн" оккупантов. Речь идет о бомбах МК-20 и артиллерийских снарядах DPICM.

Напомним, что США предоставили Украине пакет военной помощи на 400 млн долларов. Он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, артснаряды, боеприпасы к БМП Bradley и т.д.

Также Штаты предоставляют более 10 миллиардов долларов США на бюджетную поддержку правительства Украины

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