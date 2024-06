Политик на глазах у избирателей разрезал себе руку, чтобы заключить с ними "договор на крови" — видео

В Италии политик публично порезал себе руку, чтобы поклясться "кровью", что он выполнит свои предвыборные обещания.

Об этом пишет Need To Know.

На видеозаписи видно, как кандидат в депутаты Микеле Кальвани выступает на митинге перед толпой, собравшейся на площади в Пескаре.

Он предстал перед избирателями с засученным рукавом рубашки. Вскоре Микеле сбивает с толку присутствующих, доставая лезвие и режя себе руку, словно укладывая "пакт на крови" со своими избирателями.

Он проливает кровь, заявляя: "Я клянусь всем вам, что до последнего момента моей жизни я буду без устали работать, чтобы выполнить обещания, которые я дал вам, и я никогда не буду врать".

Сюрреалистические сцены побудили его руководство в партии "Пескара Футура" попросить его выйти из гонки. Кальвани выполнил их просьбу. Об этом теперь уже бывший кандидат заявил местным СМИ: "Я решил баллотироваться, потому что я твердо верю в политические действия (уходящего в отставку мэра) Карло Маши и правоцентристской коалиции. Но также потому, что в течение многих лет я заметил широкое отстранение граждан от политики, что прогрессирует. Именно поэтому я хотел сделать свои обещания сильными и надежными во всех возможных отношениях. Я хотел обеспечить максимальную преданность им. Поэтому я исследовал все формы коммуникации, даже прибегнул к вчерашнему символическому жесту. Только после этого я понял, что это могло вызвать разногласия среди избирателей. Именно поэтому я решил снять свою кандидатуру с этой гонки, как того требовали лидеры моей партии".

Напомним, недавно немецкий политик вылизал сиденье общественного туалета и сделал из кала усы, как у Гитлера. Партия отозвала его политическую кандидатуру.

