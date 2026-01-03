Политики одной из стран-союзниц выступают за отправку войск в Украину: детали

Солдаты Бундесвера. / © MSN

Некоторые германские политики считают, что не следует исключать участие войск Бундесвера в потенциальной миротворческой миссии в Украине .

Об этом сообщает Spiegel .

Отмечается, что хотя канцлер ФРГ Фридрих Мерц недавно уклонился от ответа на этот вопрос, но парламентская фракция социал-демократов оставляет эту возможность открытой. Некоторые политики сейчас обсуждают возможность участия Бундесвера в подкреплении потенциального мирного соглашения в Украине.

Глава комитета по вопросам обороны Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн считает, что Берлин обязан четко заявить о своей готовности к возможным миротворческим усилиям в Украине.

«Германия, конечно, должна участвовать в любых возможных миротворческих операциях; это должно быть понятно всем», - сказала она.

В то же время эксперт по вопросам оборонной политики руководящего Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер считает такой сценарий возможным только на более позднем этапе.

«Вопрос о наземных войсках возникнет только после прекращения огня. Германия, как самопровозглашенное ведущее государство, по крайней мере, не должна исключать ничего в своих публичных заявлениях», — высказался политик.

По его словам, ФРГ должна организовать так называемую коалицию желающих на юридически обоснованной основе с «соответствующим, то есть широким, участием Германии». Войска из государств «коалиции желающих», говорит он, также должны быть открыты для вкладов от третьих сторон, поддерживающих позицию НАТО и ЕС.

Предпосылками этой дискуссии стало будущее встретиться в Париже с главами государств и правительств стран, поддерживающих Украину, чтобы обсудить возможное мирное соглашение с РФ. Ключевым элементом соглашения есть военные гарантии от Запада, призванные сдержать Россию от очередного нападения на Украину.

«Встреча должна дать четкий сигнал, что европейцы серьезно относятся к своим обязанностям. Это также четкий сигнал, который сейчас нужен правительству США», – сказала Штрак-Циммерманн.

По ее словам, "генералы государств-участников должны уточнить, какие силы Бундесвер должен придать". Возможны многие варианты, «включая сухопутные войска и противовоздушную оборону; и, возможно, военно-морские силы при условии, что Турция предоставит доступ к Черному морю».

«Возможны многие формы участия Германии в обеспечении мира», — сказала Штрак-Циммерманн.

Напомним, издание WELT со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе пишет, что Европа готова отправить войска в Украину. Общая численность может достигать 15 тыс. человек. Франция и Великобритания готовы участвовать в наблюдении за прекращением огня даже без мандата ООН или ЕС достаточно приглашения от Украины.