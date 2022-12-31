Политолог объяснил, почему диктатору Путину не рассказывают всю правду о ситуации на войне

По его словам, у РФ есть только один центр принятия решений.

Российский политолог Аббас Галлямов подтверждает информацию западных медиа о том, что диктатору РФ Владимиру Путину не предоставляют действительно правдивую информацию о ситуации на фронтах. Мол, это явилось результатом его собственного поведения.

Такое мнение политтехнолог выразил в интервью Радио НВ.

"Когда подчиненные приносят ему неприятные новости, то им этот момент может стать последним. Знаете, гонцу, который принес плохую новость, падишахи отрубали головы. Злость на ком-то надо же сорвать, каждый из них это понимает, поскольку он абсолютно беззащитен против Путина", – говорит Галлямов.

По его словам, в РФ есть только один центр принятия решений – Путин. Политолог отмечает, что если условно министр обороны Сергей Шойгу придет с плохими новостями, то диктатор просто устранит его и найдет "более талантливого руководителя". До "фюрера" доносят новости учитывая его собственного настроения.

"Они не могут позволить себе отличаться от него в его настроении. Он (Путин – Ред.) демонстрирует картинный оптимизм, а они подстраиваются к нему. Это особенность авторитарного двора: не принято там вести себя по-особому, отличаясь настроением от командира, действовать по-особенно, не соглашаться с ним, спорить с ним. Не принято это просто, вот и все", — объяснил российский политолог.

Напомним, газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Путин не владеет полным пониманием ситуации на фронте в Украине и принимает некоторые решения на основании неточных данных. Авторы статьи утверждают, что диктатор все больше замыкается в себе и сужает круг доверенных лиц. По данным журналистов, президент РФ часто читал своим соратникам лекции о своем видении России.

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