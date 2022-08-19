Политолог объяснил, почему лучшему "другу России" — Китаю — выгодное поражение Путина в войне

Политолог объяснил, что в случае победы РФ Путин станет сильнее, тогда Китай будет вынужден это остановить, но он так вовлечен в территориальный конфликт с Тайванем.

Об этом директор Института трансформации обществ и политолог Олег Соскин рассказал в интервью "Главреду".

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"Поражение, конечно. Ведь если Россия терпит поражение, Китай знает, как ему реагировать, что ему делать. А если Путин победит, а китайцы вовлечены в Тайвань, Путин усилится, и китайцам придется думать, как им его останавливать. Поэтому они заинтересованы в поражении России", — отметил он.

По мнению Соскина, Китаю займет нейтральную позицию как в отношении Украины, так и РФ. Лидер Китая сейчас занимается государственными проблемами, касающимися Тайваня. Он добавляет, что именно поэтому Пекин не будет помогать России в дальнейшем.

"Китай уже не пойдет на это. Пекин считал, что свободен, что может принимать самостоятельные решения и влиять на все процессы. А Нэнси Пелоси и Пентагон показали Китаю, что он глубоко ошибается. Знаете, как говорят: "У тебя не было проблем, тебе нечем было заниматься? Так мы тебе поможем". Пелоси и Пентагон сказали, чем заниматься Китаю – Тайванем. И чем дальше, тем больше Китай занимается Тайванем: он проводит учебу, задействует армию и т.д. деньги, ресурсы, время и силы.А они все больше и больше сил сосредотачивают на Тайване – дипломатических, информационных, военных, экономических, финансовых, социальных.Таким образом, китайцы втягиваются в другую реальность, Пелоси запустила им другую реальность.Теперь в Китае одни говорят, что нужно наступать, другие – что не нужно, то есть они разделились внутри страны, появились "ястребы" и "голуби", и Китай в итоге сидит на шпагате", — сказал политолог.

По его убеждению, территориальная проблема с Тайванем будет становиться глубже, что повлияет на общественно-экономическую жизнь Китая.

"Одним словом, Пелоси "вырубила" Китай. Он все размышлял, осуждать Россию или поддерживать, создавать ли ШОС, БРИКС, "шпиксы", "шмиксы"... А теперь все, у китайцев есть проблема, которая будет становиться только глубже и станет делить общество, станет делить власть, деньги, бизнесы, то есть теперь они будут заниматься Тайванем и собой, ведь у них начнет падать экономика.

А когда начнет падать экономика, люди начнут говорить: "Вчера у меня был пирог, сегодня хлеб без масла дали. А так не было договорено". Им ответят – так война же. Люди скажут: "Так это вы и сделали. Тогда отвечайте и отдайте свой пирог нам". В результате начнутся внутренние столкновения. А в сентябре в Китае предстоит съезд, и Си Цзиньпин хочет на третий срок правления. Но ему говорят, что в Китае так долго у власти не сидят, можно только два срока", — подчеркнул Соскин.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай пытается искать поддержку в РФ. По его словам, путин начинает разыгрывать "золотую карту" — кто меня возьмет, тот и будет иметь преимущество.

"Подразнить" Китай: на Тайвань снова прибыли американские сенаторы

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