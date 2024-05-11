Политолог объяснил, почему на ядерные угрозы Путина уже почти никто не реагирует

Вбросы России с ядерным оружием уже дошли до абсурда.

Российский диктатор Путин снова угрожает ядерным оружием, но на Западе уже гораздо легче реагируют на его заявления.

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Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог, военный ВСУ Тарас Березовец.

Он заявил, что Россия постоянно прибегает к разным информационным операциям против стран Запада, но вбросы с ядерным оружием уже дошли до абсурда. Он отметил, что на сегодняшний день порог уязвимости союзников Украины чрезвычайно низкий, поскольку Россия очень часто использует ядерный шантаж для достижения тех или иных целей.

"Если в первый раз реакция была слишком острой, то сейчас притупилась. Мы видим, что реакция на обучение России с тактическим ядерным оружием была спокойной и уравновешенной. Противник долго пугает "ядерной дубинкой", — заявил он.

Березовец напомнил, что ранее Россия распространяла мифы о ракетах "Кинжал" и "Циркон", но они были сбиты в небе над Украиной. Кремлевскому диктатору просто нечем удивлять, поэтому его угрозы воспринимаются все спокойнее.

Недавно представительница российского МИД Захарова угрожала ударить по Лондону и Брюсселю, но на ее попытки испугать почти никто не отреагировал.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает ударом по территории Великобритании, если ракеты Storm Shadow будут атаковать Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне прокомментировали российские ядерные учения.

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