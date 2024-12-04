Политолог рассказал о последствиях для России в случае падения режима Асада в Сирии

Россия постарается удержаться в Сирии, но у нее не хватает ресурсов.

Российский диктатор Путин получит болезненный политический удар в случае проигрыша режима Башара Асада в Сирии, в том числе потому, что это повлияет на его способность влиять на цену нефти в мире.

Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний.

Он заявил, что проигрыш режиму Асада позволяет провести газопровод через Саудовскую Аравию, Иорданию и Турцию в Европу. Это позволит странам Европы больше не зависеть от поставок из РФ.

Кроме того, Россия потеряет свою единственную военную базу на Средиземном море в Тартусе, находившуюся там еще со времен СССР.

"И личный вариант – Путин воевал за Асада, чтобы показать всем, что нельзя менять руководителей", — считает эксперт.

Политолог считает, что Россия лишится влияния на Ближнем Востоке, если режим Асада проиграет в Сирии.

"Потому что со времен Советского Союза они всегда хотели быть игроком на Ближнем Востоке. Почему? Есть нестабильность на Ближнем Востоке, растет цена нефти, растет прибыль. Нет нестабильности, падают доходы и СССР плохо. С Россией тоже", — пояснил Загородний.

Он заявил, что Россия не хочет потерять свои позиции в Сирии, но у нее нет сил остаться там.

"Поэтому у них с Грузией сейчас проблемы, проблемы в Сирии и еще Украина. "Черных лебедей" действительно очень много, ресурсов мало, чтобы это удержать", — добавил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль присылает в Сирию наемников ПИК.

Кроме того, мы ранее информировали, что повстанцы в Сирии полностью взяли под контроль город Алеппо.

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