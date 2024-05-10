Политолог указал на знаковые закулисные детали "инаугурации" Путина

Российский диктатор Путин пятый раз назначил себя "президентом" РФ после принесения присяги во время помпезной "инаугурации" в Кремле.

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Во время "инаугурации" произошло много интересных и даже знаковых моментов, отметил боец ВСУ, политолог Тарас Березовец, информирует 24 канал.

Он обратил внимание на отличия между предыдущими "инаугурациями" диктатора. Также Березовец рассказал, какую судьбу ждет Россию после путинского правления.

Даже погода во время инаугурации Путина была суровой. Перед началом действа она резко изменилась – в Москве были заморозки и падал снег.

"Кроме того, во время инаугурации было много закулисных деталей", – заметил Березовец.

Состоялся салют из 30 орудий, из которых почему-то стреляли по деревьям. Это должно было, по его мнению, символизировать 2030 год, до которого Путин собирается по меньшей мере оставаться на своем посту.

"У меня возникла другая аналогия – с 30 серебряниками, за которые Иуда Искариот "продал" своего учителя Иисуса Христа", – подчеркнул он.

Диктатор всегда придерживается одного и того же ритуала, перед тем, как сесть в машину и поехать в кремлевский зал, где по словам политолога, его ждут такие же пожилые персонажи, он всегда сидит в кабинете и делает вид, что читает и подписывает какие-то документы.

"В прошлый раз он сидел без пиджака, а на этот раз – в пиджаке. В прошлый раз он шел по коридору в кремлевский зал не останавливаясь, а на этот раз – очевидно, это уже маразм – он останавливался и рассматривал картины на стенах", — заявил Березовец.

Кроме того, политолог обратил внимание, что в Кремле Путина также ожидал актер Стивена Сигал, в фильмографии которого есть ленты, отражающие определенные этапы биографии Путина.

"Фильм "Над законом" – Путин пренебрегал законом с первых месяцев пребывания у власти. Картина "Отмеченный смертью" – Путин всегда считал, что смерть ходит за ним по пятам, поэтому он поведен на своей безопасности. Далее фильмы "В осадке" и "В осадке-2" — это о находящейся в осаде России. Наконец — "Патриот" — здесь все понятно", — заявил Березовец.

Путин считается едва ли не личным другом Стивена Сигала, которого он принимал в своих резиденциях, однако неизвестно, проводил ли он такую аналогию с фильмографией актера и собственной биографией.

Также патриарх Кирилл провел молебен и провозгласил речь, в которой ошибся и пожелал Путину "править до истечения возраста", а затем исправился и сказал "сколько будете существовать вы, столько будет существовать Россия".

Интересная оговорка, потому что, как отметил политолог, в русском языке "до истечения возраста" означает не до конца XXI века, а "возраст" в смысле продолжительности жизни. По сути, он пожелал Путину "оставаться президентом до смерти".

Это очень опасное пожелание, потому что тезис "пока существует Путин, будет существовать Россия" распространяет окружение главы Кремля, должно ему льстить. Однако она несет отрицательную коннотацию. Это означает, что когда Путина не станет физически, тогда закончится этап существования нынешней России. После этого может начаться что-нибудь новое.

В истории есть много примеров, когда со смертью правителя в государстве начинались центробежные процессы, в частности, гражданская война, династическая борьба и даже в период русско-польской войны появился Лжедмитрий, который выдавал себя за сына Ивана Грозного. Возможно также появится Лжевладимир, ведь российская история циклическая", – предположил Тарас Березовец.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на массированный ракетный удар нациста Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Путина устроили истерику из-за бойкотировавших "инаугурацию" послов.

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