Политолог заявил, что в России начался курс на смену власти

Последние события в России свидетельствуют о том, что российские власти скоро будут заменены другими людьми.

Такое мнение в эфире телеканала"Эсперсо" высказал политолог Виктор Шлинчак.

Он заявил, что скоро внутри кремлевской элиты будет большая переформатировка.

"Когда начинался мятеж Пригожина я говорил, что все указывает на то, что Россией будет руководить коллективное политбюро. Похожая ситуация была в СССР при Брежневе. Именно тогда более 2 лет не могли определиться с преемником. Брежнев к тому времени был уже недееспособен, но еще два года оставался во главе партии", — объяснил Шлинчак.

Политолог отметил, что одним из главных факторов смены власти в России станет российская агрессия против Украины, поскольку российские элиты рано или поздно начнут думать, как выйти из сложившейся ситуации.

"Россия движется к этапу, когда нам будут показывать Путина или его двойника, а за кулисами в кремлевской элите будут происходить большие изменения. Война против Украины и то, что россияне делают на нашей земле, станет одним из главных факторов таких изменений", — заявил политолог. .

Шлинчак заявил, что на этом этапе все будет зависеть от тех, кто будет побеждать в этой гонке за власть в РФ

"Одни могут потребовать усиления агрессии против Украины, а другие послабления и окончания войны. Однако очевидным остается то, что Россия взяла курс на смену власти", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики террористической группировки "Вагнер" заявили, что они будут мстить российскому диктатору Путину за гибель их лидера Евгения Пригожина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет.

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