Полицейские нашли убийцу спустя 45 лет благодаря соусу и газировке

Полиция США / © Associated Press

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В США 79-летний Ларри Дин Браун был арестован по обвинению в расправе над Беверли Бруно, которое произошло 45 лет назад.

Как сообщает CBS News, раскрыть дело помогли образцы ДНК на бутылках из-под соуса и газировки.

В феврале 1981 года 35-летнюю Беверли обнаружили на полу своей квартиры с электрическим шнуром на шее и следами борьбы. Ее бойфренд имел алиби — работу. Подозрения пали на Ларри — мужа лучшей подруги Тельмы. На пальце мужчины заметили свежую рану, но прямых улик для его ареста не хватило.

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В 2025 году полицейские возобновили расследование дела 44-летней давности и раскрыли новые подробности.

Выяснилось, что в прошлом Беверли и ее подруга Тельма вместе взяли ипотеку. После замужества Тельма и Ларри начали давить на Беверли, чтобы освободиться от выплат, но получали отказы. За несколько дней до расправы мужчина устроил женщине очередной скандал.

2026 полицейские установили наблюдение за домом Ларри и изъяли из его мусора бутылки из-под газировки и соуса барбекю. Полученные образцы ДНК совпали с кровью на одежде Беверли, что подтвердило его причастность к преступлению.

Напомним, в США осудили мужчину, убившего жену и пытавшегося подставить другого через фетиш-сайт. По данным следствия, в преступлении ему помогала няня-любовница.

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