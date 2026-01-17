Полицейские неожиданно выходят на дорогу, чтобы штрафовать водителей

Водителям в США устраивают ловушки / © Pixabay

Полиция Лос-Анджелеса (США) оказалась в центре скандала из-за использования противоречивых методов борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Правоохранителей обвиняют в намеренном создании аварийных ситуаций.

Об этом сообщает Carscoops.

Местные жители обнародовали видеозаписи так называемых «рейдов по обеспечению безопасности пешеходов». На кадрах видно, как офицеры, некоторые из которых одеты в гражданское, переходят улицы вне четко размеченных пешеходных переходов.

Водителей, которые не успевали среагировать или не пропускали таких пешеходов, мгновенно останавливали мотоциклетные патрули, которые ждали неподалеку.

Общественность возмущена такими методами, ставя под сомнение, должна ли полиция сама создавать опасные ситуации ради выписывания штрафов.

В департаменте полиции Лос-Анджелеса встали на защиту этой операции. Представители ведомства заявили, что рейды проводятся исключительно в районах с высоким уровнем травматизма и серьезных столкновений. По их словам, цель мероприятий — воспитание водителей и улучшение безопасности пешеходов.

Ситуация осложняется местным законодательством. В Калифорнии немаркированные переходы на перекрестках юридически приравниваются к размеченным «зебрам».

Это означает, что водители обязаны уступать дорогу пешеходу, даже если разметки нет. Фактически, если человек выходит на дорогу, поток транспорта должен остановиться.

Многие водители считают, что у полиции есть более важные дела, чем подставляться под колеса.

Ситуация выглядит особенно иронично на фоне недавнего инцидента: всего несколько месяцев назад патрульный автомобиль полиции Лос-Анджелеса сбил насмерть пешехода. Остается непонятным, включен ли этот случай в ту самую статистику, которой правоохранители оправдывают свои нынешние рейды.

Напомним, в Украине может заработать система штрафных баллов для водителей. За нарушение ПДД законопроект предлагает начислять баллы, а в некоторых случаях даже изъять водительское удостоверение.