Полицейские случайно застрелили жертву нападения на синагогу

Британский полицейский / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 3 октября, британская полиция заявила, что случайно застрелила жертву нападения на синагогу в Манчестере.

Об этом сообщает Reuters.

Двое мужчин, 53-летний Адриан Долби и 66-летний Мелвин Кравиц, погибли после того, как британец сирийского происхождения въехал на машине на пешеходов, а затем начал наносить ножевые ранения людям возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в Манчестере во время Йом-Кипура, самого святого дня в еврейском календаре.

Реклама

Один из убитых получил огнестрельное ранение, хотя, по данным полиции, нападавший, которого полицейские застрелили на месте преступления, не имел при себе огнестрельного оружия.

«Из этого следует, что это ранение могло быть получено как трагическое и непредвиденное следствие срочных действий, предпринятых моими офицерами для пресечения этого жестокого нападения», — сообщил начальник полиции Большого Манчестера Стив Уотсон.

Начальник полиции добавил, что еще один верующий, вероятно, получил огнестрельное ранение, которое не угрожает жизни. Считается, что оба пострадавших от пуль полицейских находились рядом за дверью синагоги, когда верующие пытались помешать нападавшему проникнуть внутрь.

Орган, рассматривающий жалобы на полицию, заявил, что проводит расследование случившегося.

Реклама

Полиция сообщила, что нападавшим был 35-летний Джихад аль-Шами. В заявлении на Facebook семья Шами сообщила, что они находятся в «глубоком шоке» и хотят дистанцироваться от того, что они назвали его «ужасным поступком».

Напомним, ранее в США мужчина врезался грузовиком в церковь, открыл стрельбу по прихожанам и поджег здание. Погибли по меньшей мере четыре человека, еще восемь ранены.