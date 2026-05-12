Невеста избила свою мать во время свадьбы: шокирующий финал торжества

В Польше, в Сувалках, невеста во время свадьбы избила свою мать. На место происшествия прибыли полиция и медики. Девушку арестовали.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Из выясненных правоохранителями обстоятельств следует, что между женщинами произошла бурная ссора. Невеста несколько раз ударила мать и повалила ее на пол. Проверка на алкотестере показала, что у задержанной в крови было почти 1,5 промилле алкоголя.

Матерью занялись медики, которые оказали ей необходимую помощь. Полицейские из Сувалок решили доставить 42-летнюю женщину в полицейскую камеру, где она провела ночь в свадебном платье.

«Участковые наложили на задержанную женщину запрет приближаться к потерпевшей матери на 14 дней. Были применены полномочия, предусмотренные законом о противодействии насилию, чтобы обеспечить безопасность потерпевшей», — сообщает полиция.

