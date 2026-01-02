Полиция арестовала "пророка" Эбо Ноя, который обещал спасти людей от потопа

Самопровозглашенный пророк Эбо Ной

Полицейская служба Ганы арестовала самопровозглашенного пророка Эбо Ноя, который предсказывал после Рождества 25 декабря глобальный потоп и обещал спасение тем, кто оплатит строительство современных ковчегов. 30-летнего Эванса Эшуна (таково настоящее имя этого «пророка») задержали 31 декабря из-за распространения информации, вызвавшей панику среди населения.

Об этом сообщает издание My Joy Online.

Эбо Ной привлек внимание общественности в августе 2025 года после заявления, что получил божественное указание построить 10 современных ковчегов, чтобы спасти избранных людей от трехлетнего глобального потопа. Он сказал, что катастрофа начнется 25 декабря 2025 года, и призвал людей подготовиться, придя к назначенному им месту.

В отчетах указано, что сотни людей, в том числе некоторые из соседних стран, покинули свои дома и прибыли на место происшествия с личными вещами, что вызывает серьезные проблемы с безопасностью и гуманитарной сферой.

В течение месяцев Эбо Ной публиковал в социальных сетях видео, на которых демонстрировалось строительство деревянных сооружений, которые он называл ковчегами. Он утверждал, что они будут единственным средством выживания для тех, кто поверил в его пророчество. На их строительство он собирал средства и утверждал, что приобрел более 250 000 деревянных блоков для этой цели.

Когда предсказанный потоп не произошел на Рождество, он опубликовал еще одно видео, в котором утверждал, что его молитвы и трехнедельный пост отсрочили катастрофу.

Общественное возмущение усилилось после его появления на сцене концерта, где он призвал толпу праздновать, поскольку апокалипсис был перенесен. Это появление вызвало бурную реакцию в социальных сетях, многие обвинили его во введении общественности в заблуждение и призвали к его аресту.

В полиции подчеркнули, что запрет на фальшивые пророчества, которые вызывают страх и панику, остается в силе.

Напомним, в своих записях, которые, вероятно, не предназначались для публичного обнародования, выдающийся ученый 17-18 века Исаак Ньютон пытался предсказать конец света, опираясь на свое понимание Библии. В своих расчетах он ссылался на 2060 год.