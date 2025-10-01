ТСН в социальных сетях

Мир
285
1 мин

Полиция через 50 лет раскрыла загадочное преступление и задержала убийцу

В США обнаружили убийцу, зарезавшего молодую девушку в 1972 году.

Вера Хмельницкая
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Associated Press

В США раскрыли дело о расправе над молодой женщиной, которая оставалась загадкой более полувека.

Об этом сообщает Boson.com.

Полиция наконец-то задержала убийцу 21-летней Джанет Кутюр. 13 октября 1972 года преступник проник в дом девушки через окно и напал на нее с ножом. Затем мужчина исчез. Раскрыть преступление 50-летней давности удалось только сейчас. Убийцей оказался 77-летний Джордж Лежер.

Подозреваемый уже был известен следствию в 1972 году, но недостаток улик помешал обвинению. Дело снова открыли в 2021 году после прорыва в расследовании похищения женщины, произошедшего в 1984 году.

Следствие выявило серию нераскрытых преступлений с 1960-х годов с похожим почерком, которые дали детективам доказательства против Лежера. Его повторно арестовали в тюрьме «Макдугол-Уокер», где он отбывает 25-летний срок за другое преступление. В полиции надеются, что арест убийцы оставит в покое семью Кутюр.

Напомним, в Голливуде расследуют загадочное убийство 14-летней девушки, расчлененные останки которой обнаружили почти через полтора года после ее исчезновения.

