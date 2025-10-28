Полиция и военные открыли огонь друг в друга: что стало причиной

Военные Германии

В Баварии полиция случайно ранила солдата во время крупномасштабных учений бундесвера в городе Эрдинг

Об этом пишет Deutsche Welle

Как рассказали в пресс-службе Оперативного командования Бундесвера, инцидент произошел из-за недоразумения между военными, участвовавшими в учении, и полицией, которая прибыла на вызов местных жителей.

Солдата госпитализировали с незначительными ранениями, однако он уже выписан домой, сообщили представители военных и местная полиция.

Учения под названием Marshal Power проводятся в более десятка городов и городков Баварии к северу от Мюнхена, в частности в Эрдинге. В тренировках задействованы около 500 военных полицейских и сотни сотрудников полиции, пожарной и спасательной службы. Цель — отработка сценария нападения на государство-члена НАТО.

По данным немецкой газеты Bild, военные стреляли учебными патронами в направлении прибывших полицейских, считая, что это часть упражнений. В ответ полиция, как сообщается, открыла огонь боевыми патронами, ранив одного солдата.

Баварская полиция в заявлении отметила, что стрельба произошла из-за «неправильного толкования ситуации на месте происшествия». Позже выяснилось, что мужчина с оружием был военнослужащим, который находился на учениях.

Сейчас криминальная полиция федеральной земли Бавария вместе с местными ведомствами проводит расследование инцидента.

