- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 536
- Время на прочтение
- 1 мин
Полиция и военные открыли огонь друг в друга: что стало причиной
Обучение почти не закончились трагически.
В Баварии полиция случайно ранила солдата во время крупномасштабных учений бундесвера в городе Эрдинг
Об этом пишет Deutsche Welle
Как рассказали в пресс-службе Оперативного командования Бундесвера, инцидент произошел из-за недоразумения между военными, участвовавшими в учении, и полицией, которая прибыла на вызов местных жителей.
Солдата госпитализировали с незначительными ранениями, однако он уже выписан домой, сообщили представители военных и местная полиция.
Учения под названием Marshal Power проводятся в более десятка городов и городков Баварии к северу от Мюнхена, в частности в Эрдинге. В тренировках задействованы около 500 военных полицейских и сотни сотрудников полиции, пожарной и спасательной службы. Цель — отработка сценария нападения на государство-члена НАТО.
По данным немецкой газеты Bild, военные стреляли учебными патронами в направлении прибывших полицейских, считая, что это часть упражнений. В ответ полиция, как сообщается, открыла огонь боевыми патронами, ранив одного солдата.
Баварская полиция в заявлении отметила, что стрельба произошла из-за «неправильного толкования ситуации на месте происшествия». Позже выяснилось, что мужчина с оружием был военнослужащим, который находился на учениях.
Сейчас криминальная полиция федеральной земли Бавария вместе с местными ведомствами проводит расследование инцидента.
Напомним, ранее мы писали о том, что Польша и Швеция впервые в истории начали военные учения. Также сообщали подробности