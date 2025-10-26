Полиция подстрелила россиянина, который угрожал гранатой в ресторане

Немецкая полиция / © Associated Press

В городе немецком Билефельд полицейские подстрелили 62-летнего уроженца России, который угрожал взорвать гранату в ресторане China Garten.

Об этом сообщает издание Bild.

Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в ресторан китайской кухни, где некоторое время сидел за столиком, а затем начал требовать выпивку. Когда по этому поводу возник спор, посетитель пригрозил устроить взрыв.

Официанты увидели в его куртке что-то похожее на гранату и вызвали полицию.

Поскольку в ресторане были люди, полицейские попытались оцепить заведение. В это время посетитель с гранатой вышел из ресторана и пошел в направлении полицейских. Правоохранители открыли огонь по ногам, ранив мужчину двумя пулями в колено.

На место прибыли специалисты криминалистической службы для обезвреживания взрывного устройства. Обнаруженный у мужчины предмет, по предварительной информации, оказался настоящей ручной гранатой.

Задержанный имел при себе также нож и бутылку водки. Он оказался уроженцем России, который проживает в Билефельде.

Ранее россиянина судили за нарушение закона об оружии. По данным следствия, мужчина имеет психические расстройства.

Напомним, ранее в Мюнхене 57-летний мужчина пытался убить свою семью с использованием самодельного оружия и взрывчатки, а затем покончил с собой.