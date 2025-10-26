- Дата публикации
Полиция подстрелила россиянина, который угрожал гранатой в ресторане
Официанты ресторана китайской кухни увидели в куртке посетителя что-то похожее на гранату и вызвали полицию.
В городе немецком Билефельд полицейские подстрелили 62-летнего уроженца России, который угрожал взорвать гранату в ресторане China Garten.
Об этом сообщает издание Bild.
Очевидцы рассказали, что мужчина зашел в ресторан китайской кухни, где некоторое время сидел за столиком, а затем начал требовать выпивку. Когда по этому поводу возник спор, посетитель пригрозил устроить взрыв.
Официанты увидели в его куртке что-то похожее на гранату и вызвали полицию.
Поскольку в ресторане были люди, полицейские попытались оцепить заведение. В это время посетитель с гранатой вышел из ресторана и пошел в направлении полицейских. Правоохранители открыли огонь по ногам, ранив мужчину двумя пулями в колено.
На место прибыли специалисты криминалистической службы для обезвреживания взрывного устройства. Обнаруженный у мужчины предмет, по предварительной информации, оказался настоящей ручной гранатой.
Задержанный имел при себе также нож и бутылку водки. Он оказался уроженцем России, который проживает в Билефельде.
Ранее россиянина судили за нарушение закона об оружии. По данным следствия, мужчина имеет психические расстройства.
