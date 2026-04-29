Полиция Польши обнаружила тело украинки, пропавшей несколько дней назад в городе Кельце

В лесу в Польше нашли мертвой пропавшую украинку / © PAP

Трагическим известием в среду, 29 апреля, завершились масштабные поиски 32-летней украинки, пропавшей без вести в польском городе Кельце. Тело молодой женщины обнаружили недалеко от города в лесу. Полиция Польши вместе с прокуратурой устанавливает все обстоятельства ее смерти.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на данные польских правоохранителей.

Исчезновение и масштабные поиски

Женщину по имени Виктория Малышко, которая более десяти лет назад переехала в Польшу из Закарпатской области, в последний раз видели живой в воскресенье, 26 апреля. Об ее исчезновении сообщила представитель местного сообщества «Украинцы в городе Кельце» Лидия Цупера, призвав предоставить любую информацию для спасения девушки. К розыску украинки оперативно подключились сотрудники полиции, спасатели Красного Креста и другие соответствующие службы.

Трагическая находка в лесу

Во вторник, около 18:00, правоохранители наткнулись на тело женщины во время обследования лесной зоны вблизи района Телеграф. Представитель Главного управления полиции Кельце Малгожата Перковская-Кепас констатировала, что найденное лицо не подавало никаких признаков жизни, а все обстоятельства указывают на то, что это именно разыскиваемая 32-летняя украинка. Польская полиция под надзором местной прокуратуры проводит детальное расследование для выяснения точных причин этой трагедии.

Напомним, в Польше правоохранители уже более двух месяцев разыскивают 39-летнего гражданина Украины Андрея Артемюка, без вести пропавшего в городе Свидница. Он вышел из гостиницы с велосипедом, гитарой и рюкзаком и с тех пор не выходил на связь.

