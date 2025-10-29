Полиция Польши задержала двух мужчин за надругательство над флагом Украины: подробности

Полиция Польши задержала двух парней за поругание над флагом Украины: подробности / © скриншот с видео

В польском городе Перемышль полиция задержала двух местных жителей по подозрению в срыве украинского флага из здания почетного консульства Украины. Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября.

Об этом сообщила представитель полиции Перемышля Каролина Ковалик в комментарии для «Укринформа».

«В связи с этим делом полицейские установили и задержали двух мужчин — жителей Перемышля в возрасте 21 и 23 лет. Материалы по делу переданы в Районную прокуратуру в Перемышле», — отметила Ковалик.

Напомним, в Перемышле на юго-востоке Польши неизвестные сорвали государственный флаг на здании консульства Украины. Это уже шестой инцидент с поруганием из украинских государственных символов за последние полгода.

Тогда украинский дипломат, посол Украины в Польше Василий Боднарь обратился в польскую полицию и МИД с просьбой расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности. Он напомнил, что по польскому законодательству поругание национального флага карается лишением свободы до одного года.

Ранее мы писали о том, что в Белой Подляской польский политик и кандидат в президенты Гжегож Браун в компании молодого человека сорвал флаг Украины, висевший на городской ратуше с февраля 2022 года как символ солидарности с Украиной.