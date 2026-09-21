Полиция приехала к мужчине и не поверила своим глазам: что было просто в доме (фото)

Полиция

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Житель Великобритании устроил дома нелегальный террариум. Правоохранители изъяли из его дома питона и двухметрового каймана, жившего в специальном водоеме.

Об этом сообщает LADbible.

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Животных изъяли полиция Большого Манчестера, представители Траффордского совета и зоозащитники из RSPCA. По британскому закону 1976 года крокодилы являются опасными дикими животными.

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Держать их дома без специальной лицензии запрещено. Очковый кайман происходит из Южной Америки. Эти рептилии вырастают более двух метров в длину. У них острые зубы и очень сильный укус. Именно поэтому эти хищники представляют серьезную угрозу для людей.

Обе изъятых рептилий сначала доставили в местный ветеринар, специализирующийся на экзотических видах, для оценки их состояния. 17 сентября каймана Лайла официально перевели в соответствующий зоопарк.

В местной полиции отметили, что животных «надежно закрепили и изъяли, и теперь они могут надеяться на светлое будущее в более подходящем жилье» подальше от дома в Гейле.

По словам представительницы Траффордского совета Келли Глентон, опасное животное безопасно забрали ради покоя местных жителей. Она напомнила, что содержание диких зверей без специальной лицензии и надлежащих условий строго запрещено, и за этим ведется жесткий контроль.

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Крокодила Лайла / © The LAD bible

Эксперт зоозащитной организации RSPCA Эви Баттон сообщила, что об изъятых рептилиях уже заботятся специалисты. Она напомнила, что держать опасных животных дома — это большая проблема для Британии, которая несет угрозу и для хозяев, и для самих зверей.

«Эти животные имеют узкоспециализированные физические, поведенческие и экологические потребности, которые невероятно трудно удовлетворить в домашних условиях, а значит, их благополучие может быть серьезно поставлено под угрозу, если их содержат как домашних животных», — заявила Баттон.

Зоозащитники отмечают, что тысячи диких животных до сих пор живут в неподходящих домашних условиях. Потому специалисты постоянно ищут их, чтобы перевезти в безопасные места.

Напомним, у пляжа Сорренто в Перте акула смертельно напала на 63-летнего Грега О’Нилла. После трагедии власти Австралии разрешили уничтожить хищницу, если ее удастся выследить.

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