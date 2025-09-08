Полиция случайно наткнулась на мужчину, который прятал детей годами, и застрелила его

Том Филлипс с детьми / © BBC

В Новой Зеландии полиция случайно вышла на след мужчины, который три года скрывался со своими тремя детьми. Поиски закончились трагически: мужчина погиб, а один из офицеров был ранен.

Об этом сообщило издание ВВС.

Инцидент произошел в Пиопио. Полиция приехала на вызов об ограблении магазина и наткнулась на мужчину, который передвигался на квадроцикле с одним ребенком. Когда правоохранители попытались его задержать, он открыл по ним огонь. Во время перестрелки мужчина погиб, один полицейский получил серьезное ранение. Ребенок, который был с ним, остался невредимым.

Погибшим оказался Том Филлипс, который исчез с детьми в декабре 2021 года после развода с их матерью, Кэт Филлипс. Следует заметить, что это было уже второе его исчезновение. Впервые он исчез в ноябре 2021 года, но вернулся через три недели, объяснив это «походом». Тогда ему предъявили обвинение за расточительство ресурсов полиции, ведь его поиски стоили государству сотни тысяч долларов.

На этот раз Филлипс скрывался с детьми — Эмбер, Мавериком и Джейдой — в течение нескольких лет. За это время их несколько раз видели в разных местах. Полиция даже объявила вознаграждение в 80 000 долларов за информацию об их местонахождении. Однако найти их не удавалось до этого случая.

Ребенок, который был на квадроцикле, помог полиции найти двух других детей, которые скрывались в отдаленном кемпинге. Все трое детей сейчас под наблюдением властей, а их мать, Кэт Филлипс, выразила облегчение от того, что дети нашлись, но в то же время попросила уважать приватность семьи в этот сложный период.

