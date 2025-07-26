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Полиция задержала неуловимого наркобарона: его выдала одна деталь
Мужчину обвиняют в торговле наркотиками. Он долгое время скрывался от полиции.
Полиция Великобритании задержала неуловимого наркобарона благодаря шутливой татуировке на его ноге.
Об этом сообщает Daily Star.
Королевский суд Ньюксла приговорил 46-летнего Дина Мэтьюза к 13 годам заключения за торговлю кокаином. Долгое время преступника не могли идентифицировать, поскольку он использовал для общения с сообщниками мессенджер EncroChat, известный шифрованием сообщений.
В результате следователям удалось получить доступ к аккаунту Мэтьюза. Среди его сообщений подельникам они обнаружили фото ноги наркобарона с характерной татуировкой слова Ouch! («Ой!»)
С помощью снимка Мэтьюзу удалось узнать, а затем задержать его.
Суд постановил, что британец обвиняется в продаже как минимум 22 килограммов кокаина на сумму около миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, в Испании задержан наркобарон. Он был осужден в Бельгии за 13 преступлений, связанных с торговлей наркотиками, принадлежностью к преступной организации и подлогом документов.