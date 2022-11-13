Политтехнолог — о последних приближающихся политических днях Путина: "Его ждет нелегкая судьба"

Отобрать полномочия у Путина могут уже в ближайшие дни и никто не будет спрашивать, согласен ли он.

Эти дни для российского диктатора Владимира Путина могут стать последними, когда он у власти. Его окружение и соратники начали "сливать".

Такое мнение высказал писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Но мне кажется, сейчас россияне подошли к переломному для себя этапу, когда им придется принимать еще одно тяжелое решение. И это уже вам не Стремоусов, это уже, думаю, сам Путин. То есть его ждет нелегкая судьба, его явно должны лишить части полномочий, а возможно и всех полномочий", – считает Шейтельман.

По его мнению, отобрать полномочия у Путина могут уже в ближайшие дни и никто не будет спрашивать, согласен ли он. Политтехнолог считает, что у главы Кремля отберут рычаги правления, ему запретят принимать решения, общаться с политиками и другими странами.

"Я не верю, что Путин готов кому-то отдать свою власть, вообще не верю абсолютно. Но у Путина можно забрать эту власть, его никто уже спрашивать не будет... Зеленский просто вслух сказал, что мы с Путиным не будем говорить. А "Байден по факту не будет говорить с Путиным. Зачем? Ну это не нужно ему, он не может сидеть рядом с убийцей. Он называл убийцей, мясником...", — добавил Шейтельман.

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Политические распри в Кремле

Ранее издание Dailymail писало, что Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

Илья Пономарев заявлял, что в России появилась группа, желающая убрать военное руководство РФ. В частности, речь идет о министре обороны Шойге и потенциальном преемнике Путине, секретаре Совета Безопасности РФ Патрушеве.

Трибунал для Путина: об этих преступлениях должен знать весь мир - Александр Павличенко

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