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Политтехнолог рассказал, какой регион одним из первых может выйти из состава России

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Политтехнолог рассказал, какой регион одним из первых может выйти из состава России

Фото: Associated Press

Вероятность обособления этого региона становится все более реальной.

Якутия может стать одним из первых регионов, отделившихся от Российской Федерации.

Об этом в интервью Наталье Влащенко заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Меня спросили, кто первые пять кандидатов на выход из РФ. Я назвал среди них Якутию. Будет Якутия нашим другом, мы с ними завяжем хорошие отношения. Они выплатят нам компенсацию за войну – и будем дружить с ними", – сказал он.

Шейтельман отметил, что Якутия по площади превосходит Китай и для Украины ее независимость станет плюсом.

"Когда меня спрашивали, как развалится Россия... Я и раньше в этот счастливый для нас сценарий верил, что на месте Российской Федерации будут разные страны – и хорошие, и плохие. Но сейчас этот сценарий начинает реализовываться", – объяснил Шейтельман.

Напомним, Дагестан охватили новые протесты: полицию избивают, чиновников публично "растирают" (видео).

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