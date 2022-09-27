Политтехнолог рассказал, какой регион одним из первых может выйти из состава России

Вероятность обособления этого региона становится все более реальной.

Якутия может стать одним из первых регионов, отделившихся от Российской Федерации.

Об этом в интервью Наталье Влащенко заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Меня спросили, кто первые пять кандидатов на выход из РФ. Я назвал среди них Якутию. Будет Якутия нашим другом, мы с ними завяжем хорошие отношения. Они выплатят нам компенсацию за войну – и будем дружить с ними", – сказал он.

Шейтельман отметил, что Якутия по площади превосходит Китай и для Украины ее независимость станет плюсом.

"Когда меня спрашивали, как развалится Россия... Я и раньше в этот счастливый для нас сценарий верил, что на месте Российской Федерации будут разные страны – и хорошие, и плохие. Но сейчас этот сценарий начинает реализовываться", – объяснил Шейтельман.

Напомним, Дагестан охватили новые протесты: полицию избивают, чиновников публично "растирают" (видео).

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