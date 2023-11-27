Политтехнолог спрогнозировал, сколько еще будет продолжаться война в Израиле

Эксперт говорит, что эта история ненадолго.

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви заявил, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в секторе Газа по окончании нынешней паузы. Там уверяют, что боевые действия будут продолжаться "со всей решительностью".

О том, сколько еще будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке, спрогнозировал российский политолог Аббас Галлямов в эксклюзивном интервью ТСН.

Сколько еще будет продолжаться война в Израиле

По словам Галлямова, война в Израиле – ненадолго. Это, в частности, зависит от предстоящих выборов в Соединенных Штатах.

"Выборы через год, поэтому время еще есть. Мы видим понижение рейтинга Байдена", — говорит эксперт.

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Он отмечает, что Байден, помогая Израилю, частично жертвует своим рейтингом.

"Но эта история ненадолго. Возможно, еще месяц-два, и после этого эта тема исчезнет с повестки", — прогнозирует Аббас Галлямов.

Напомним, Хамас, в воскресенье, 26 ноября, освободил третью группу заложников. Красному Кресту передали 14 израильтян и троих иностранцев.

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