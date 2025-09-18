Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что оппозиционного деятеля и политзаключенного Николая Статкевича вернули в тюрьму после того, как он отказался покинуть страну и уехать в Литву.

Об этом он заявил во время встречи с «идеологическим активом» и представителями экспертной среды по случаю Дня народного единства. Видео речи распространил провластный Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко объяснил, что согласился отпустить Статкевича, считая, что его жизнь якобы под угрозой.

Реклама

«Он скоро умрет, не дай Бог, в тюрьме. Зачем это нужно? Но он хочет быть лидером», — сказал Лукашенко.

По его словам, оппозиционера предупредили: в случае возвращения на родину он снова попадет за решетку. Статкевич принял этот риск, после чего его забрали назад.

«Не бросишь же человека. Это наш гражданин. Но он хочет быть лидером по сожжению автомобилей и домов милиции — пусть тогда находится в тюрьме», — добавил Лукашенко.

В то же время белорусский лидер заявил, что власти «постепенно и осторожно» будут освобождать других политзаключенных. Однако первыми, по его словам, выйдут на свободу те, кого признает специальная комиссия, рассматривающая просьбу осужденных.

Реклама

Лукашенко также отметил, что большинство участников протестов 2020 якобы «осознали ошибки».

«Зачем их держать по 10-12 лет, если они уже поняли?» — заявил он.

Что известно о политзаключенном Николае Статкевиче

69-летний белорусский политик Николай Статкевич является оппозиционным властям в РБ от 1990-х годов.

Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а затем был приговорен к шести годам колонии по делу об организации протестов.

Реклама

Тогда Статкевич не писал прошение о помиловании. Однако самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко досрочно освободил его из тюрьмы 2015 года.

Весной 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича снова задержали в Минске. Впоследствии его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

11 сентября 2025 года стало известно, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко согласился освободить 52 политзаключенных.

Однако Статкевич не пересек границу с соседней Литвой.