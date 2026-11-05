Вьюга / © УНИАН

Реклама

Северную и Центральную Европу предупредили о первом мощном ударе зимы — новый атлантический циклон принесет значительное похолодание и метели. Местами снежный покров достигнет полуметра, а дороги окажутся под сугробами.

Об этом пишет DobraPogoda24.pl.

Реклама

Большой циклон принесет в отдельные регионы Европы мощные снегопады, из-за которых высота снежного покрова местами будет достигать 50 см. На дорогах возможны значительные заносы и усложнения движения.

Реклама

Антициклон в дальнейшем будет перемещаться с северо-запада Европы через центральные районы континента в сторону юго-востока. В частности, Польша из-за его влияния будет оставаться преимущественно без существенных осадков. В то же время более частые прояснения будут способствовать дальнейшему похолоданию — особенно ощутимым оно станет к началу второй декады ноября.

Прогнозируемые снежные бури в Европе, 10 ноября 2026 года

За пределами области высокого давления погода будет постепенно приобретать зимний характер. Больше всего это проявится на севере Европы, где будут проходить атлантические циклоны и их вторичные центры. Вместе с ними в регион будет поступать холодный арктический воздух, а снегопады будут накрывать территории несколькими волнами. В результате зона с зимними условиями и устойчивым снежным покровом будет постепенно расширяться.

Прогнозируемые снежные бури в Европе 13 ноября 2026 года

По актуальным прогнозам самая большая вероятность прохождения снежных циклонов сохраняется в северной части Европы, прежде всего в Скандинавии. В ближайшие дни сильные снегопады ожидаются в центрально-западных и северных районах Норвегии.

Очередное масштабное ухудшение погоды прогнозируется примерно на 10-14 ноября. В этот период большой циклон переместится из северной части Атлантики через Скандинавию — от ее южных до северных районов. В то же время зона осадков будет значительно шире непосредственной траектории циклона.

Реклама

Снегопады охватят юго-западные, центральные и северные районы Норвегии, западную и северную части Швеции, а также Финляндию. Осадки возможны в западных и северо-западных районах России.

Местами за этот период может выпасть от 10 до 50 см снега. Самые большие объемы прогнозируются вдоль западного и северного побережья Норвегии. Там холодный арктический воздух будет взаимодействовать с морем, создавая благоприятные условия для развития конвективных снегопадов.

Прогнозируемые снежные бури в Европе 14 ноября 2026 года

Прогнозы свидетельствуют, что к середине ноября зимняя погода со снегом охватит гораздо большую территорию Северной Европы. Заметнее всего это проявится в регионах между Скандинавией и Россией. Дальнейшее понижение температуры и установка морозов будут способствовать формированию устойчивого снежного покрова, что станет очередным этапом усиления зимних условий в этой части континента.

В то же время в Центральной Европе погодная ситуация будет оставаться другой. На равнинных территориях снегопады будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер. Более устойчивый снежный покров будет формироваться в основном в предгорьях и горах, в частности, в районах между Пиренеями, Альпами и Карпатами.

Реклама

Прогнозируемые метели со снеговым покровом в Европе до 15 ноября 2026 года

Польша, по последним прогнозам, тоже будет в основном оставаться в стороне от значительных снегопадов. Исключением станут предгорные и горные районы, где в первой половине ноября возможны новые снеговые осадки. Однако синоптическая ситуация указывает на вероятность первых снегопадов и на равнинной части Польши. Самым вероятным периодом для этого считается промежуток между второй и третьей декадами ноября.

Заметим, 5 ноября в Украину пришла настоящая зима с морозами до -6 градусов и снегом на высокогорье Карпат. Спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы из-за тумана, ветра и нулевой видимости. Холодная погода продлится до конца недели с ночными заморозками, однако вскоре в большинстве областей ожидается потепление.

Новости партнеров

Новости партнеров