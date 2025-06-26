Полмиллиона собак спасли от убоя, но теперь им грозит массовая эвтаназия

Полмиллиона собак спасли от убоя. / © ВВС Украина

После принятия закона о запрете продажи собачьего мяса в Южной Корее, страна оказалась перед моральной дилеммой: полмиллиона животных, удерживаемых на фермах для потребления, остались фактически никому не нужными. Теперь вместо спасения им грозит массовая эвтаназия.

Пастор Чжу Йон-бон, когда не проповедует, разводит собак. Но после принятия закона, предусматривающего постепенное прекращение собачьего мясного бизнеса до февраля 2027 года, его хозяйство оказалось в тупике. "Мы пытаемся продать собак с прошлым летом, но покупателей нет", - рассказывает он.

Торговцы отказываются от закупок, приюты переполнены, а у правительства и зоозащитников нет четкого плана, что делать с полмиллиона животных. Несмотря на то, что фермеры получили три года на сворачивание деятельности, многие считают этот термин нереалистичным.

Один из фермеров, который опасается огласки и просил не называть его имени, имеет полторы тысячи собак. "Я уже вложил все, что имел, а теперь даже никто не хочет их забрать", - говорит он.

Даже те, кто раньше выступал за запрет, признаются: кризис был недооценен. "Закон принят, но откровенного разговора о том, что делать с оставленными животными, до сих пор не состоялось", - объясняет Ли Санкен из Humane World for Animals Korea (Hwak).

Официальная позиция правительства — собаки, которых фермеры откажутся содержать, должны попасть в приюты. Но большинство таких заведений уже перегружены. К тому же большие породы, популярные среди фермеров, из-за своего веса и репутации считаются менее привлекательными для адопции в урбанизированном обществе. Стигматизация собак из мясных ферм также усложняет устройство: потенциальные владельцы опасаются болезней и агрессии.

Проблему усложняет и тот факт, что многие из этих собак – чистокровные или смешанные тоса-ину, которые официально признаны "опасными" и нуждаются в специальном разрешении на содержание. В итоге это создает "идеальный шторм": спасенные от мясников животные оказываются на грани эвтаназии.

"Мы боролись за этот закон, но никто не хочет брать ответственность за последствия", - говорит один из фермеров. В зоозащитных организациях подтверждают, что спасать всех животных невозможно. "Если часть из них станет "брошенными", эвтаназия будет неизбежна", - признала Чо Хи-Кен из Корейской ассоциации защиты животных.

В то же время, правительство заявляет, что ежегодно будет инвестировать около 4,3 миллиона долларов США в расширение приютов и поддержку частных заведений. Дополнительно предлагаются компенсации – до 450 долларов за собаку – для фермеров, которые досрочно прекратят деятельность.

Однако и это не решает главную проблему — слишком большое количество животных и нехватка четкой инфраструктуры для их содержания. С 2015 года Hwak пристроила менее трех тысяч собак – это ничтожная доля от масштабов нынешнего кризиса.

Эксперты считают, что нужно четко определить, что делать с брошенными животными. "Нельзя просто запретить и забыть. Адопция, эвтаназия – все должно быть честно проговорено", – отмечает Чун Мьон-Сун из Сеульского национального университета.

Некоторые пытаются спасти собак, отправляя их за границу — в Канаду, США или Великобританию. В 2023 году команда из Hwak вывезла 200 животных из фермы в городе Асан. Их владелец Ян Чон-то был поражен состраданием волонтеров. "Они относились к животным, как к людям. Это заставило меня задуматься", - признается он.

Однако даже он выступает против полного запрета: "Если собакам нельзя, то почему разрешено есть свиней или кур? В чем разница?"

Госпожа Чон из Hwak возражает: собачье мясо опаснее с точки зрения гигиены, ведь не входит в контролируемую мясную систему. И хотя потребление в Южной Корее снижается — только 8% опрошенных в 2024 году признались, что ели собачье мясо в течение года до полного прекращения практики еще далеко.

Пока закрылись 623 из более чем полутора тысяч собачьих ферм. Но тысячи животных остаются заложниками нового гуманного порядка – без мяса, но и без шансов на жизнь.