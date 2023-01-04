Полмира только то и делает, что становится перед Путиным на колени: в МИД Германии раскритиковали "политиков мира"

В МИД Германии уверены, что только Путин может окончить войну в Украине, выведя оттуда свою армию.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что окончание войны на условиях России "несет в себе угрозу нового насилия".

Об этом немецкая дипломат сказала в интервью изданию Berlin.Table.

"Но за этим стоит то, что кто-то хотел бы просто принять мир, продиктованный Россией. И мы видим на примере Беларуси, что отсутствие войны не означает мира или даже прекращения насилия, потому что люди не живут ни в безопасности, ни в свободе" — отметила министерша.

Глава МИД Германии повторила фразу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга: "Если Украина перестанет воевать — не будет больше Украины".

"Дело в том, что только от российского президента зависит, смогут ли украинцы снова жить в мире и свободе. Российский президент начал эту жестокую агрессивную войну. И только он может ее закончить. Если Россия прекратит бомбить и выведет своих солдат – будет мир. Если Украина перестанет воевать — не будет больше Украины", — сказала она.

Напомним, ранее в Офисе президента прокомментировали тему так называемых переговоров с РФ, к которым так стремится страна-агрессор. Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что в случае осуществления таких переговоров с Россией страна-террорист лишится ответственности и необходимости внутренней трансформации.

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