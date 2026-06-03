Полная беспомощность ПВО и истерика в Санкт-Петербурге: как атака дронов внезапно разрушила иллюзию стабильности РФ

Атака беспилотников на Санкт-Петербург / © из соцсетей

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В ночь на 3 июня украинские беспилотники нанесли мощный удар по Санкт-Петербургу и Кронштадту, поразив стратегический нефтяной терминал и ракетный корвет «Бойкий». Эта дерзкая атака не только вызвала панику среди местных жителей, но и полностью разрушила иллюзию стабильности Кремля в день старта крупного экономического форума.

Подробности — читайте в материале ТСН.ua.

Атака беспилотников на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

В ночь на 3 июня дроны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

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Петербургский нефтяной терминал является одним из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры на Балтике и играет важную роль в перевалке нефтепродуктов.

После атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар. Взрывы и огромное пламя с черным дымом вызвали панику среди местных жителей, которые активно делились кадрами происшествия в соцсетях.

Дата публикации 07:55, 03.06.26 Количество просмотров 342 Атаку на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге сняли на видео

Очевидцы жаловались на полную беспомощность российской ПВО, поскольку дроны летали над городом практически беспрепятственно и заходили на несколько кругов перед ударом.

Последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (6 фото) © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей © из соцсетей

Губернатор Александр Беглов подтвердил наличие пострадавших в нескольких районах города, однако не стал уточнять, какие именно объекты попали под удар.

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Стоит отметить, что атака совпала с началом Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2026). На фоне этих событий в городе начались массовые сбои в работе мобильного интернета, что зафиксировали специальные сервисы, а по сети уже распространяются ироничные мемы с обновленными «афишами» форума.

Мем об экономическом форуме в Петербурге / © из соцсетей

Мем об экономическом форуме в Петербурге / © из соцсетей

Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что ВСУ поразили российские корабливо время важного мероприятия для Путина — Петербургского международного экономического форума.

Атаку на корабли РФ подтвердили в Генштабе ВС Украины.

«По предварительной информации, поражены корабли и объекты инфраструктуры в порту Кронштадт. Масштабы нанесенных повреждений уточняются», — говорится в сообщении.

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Впоследствии, командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») обнародовал видео, на котором зафиксировано поражение российского корвета «Бойкий» в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга.

Он сообщил, что украинские бойцы из 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили российский корвет «Бойкий» (проект 20380), который является носителем управляемых ракет. С февраля 2026 года этот корабль Балтийского флота находился на плановом ремонте в сухом доке в Кронштадте.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр») с иронией вспомнил прошлые «приключения» судна, которое ранее шпионило у границ НАТО, сопровождало российский теневой нефтефлот и даже успело столкнуться с собственным исследовательским кораблем «Адмирал Владимирский». Комментируя успешную атаку, Бровди назвал это символическим и вполне закономерным ударом по диктаторскому режиму Кремля.

«Как там было в 1921 во время подавленного кровавого восстания матросов? „Власть Советам, а не партии!“ метафорически, но символически — пощечина диктаторскому режиму. И уж точно тенденциозно», — добавил Роберт Бровди.

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Дата публикации 11:21, 03.06.26 Количество просмотров 215 Украина атаковала два корабля РФ вблизи Санкт-Петербурга

В Москве запаниковали из-за атаки на Петербург

В Кремле возмутились из-за украинских ударов по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что именно из-за таких атак Москва планирует продолжать боевые действия против Украины, чтобы якобы обезопасить собственную территорию в будущем.

Песков отметил, что разработкой конкретных ответных шагов будет заниматься российское министерство обороны. В то же время он в очередной раз озвучил угрозы, заверив, что удары со стороны армии РФ и в дальнейшем будут иметь регулярный и спланированный характер.

«Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже имеют системный характер», — высказался представитель Кремля.

Почему российские корабли являются стратегическими целями для ВСУ

Поражение российского корвета «Бойкий» в сухом доке Кронштадтского завода стало для врага двойным ударом с долгосрочными последствиями, сообщают эксперты Defense Express.

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Специалисты отмечают, что видео, которое опубликовал командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди, подтверждает последовательный прилет двух дронов типа FP-1. Первый беспилотник попал в район мостика, вызвав сильный пожар, а второй добил центр судна.

По словам экспертов, этот корвет проекта 20380 является одним из четырех таких кораблей на Балтийском флоте РФ, оснащенным противокорабельным комплексом «Уран» и мощной ПВО «Редут». Удар в район мостика уничтожил важнейшее и самое дорогое оборудование: обзорную РЛС «Фуке-2», РЛС целеуказания «Монумент-А», навигационные радары, системы РЭБ и управления артиллерией. Кроме того, под угрозой оказались расположенные рядом пусковые установки ракет Х-35.

Корвет «Бойкий» БФ РФ / © Defense Express

Ситуацию для россиян осложняет то, что в сухом доке корабли обычно стоят с открытыми внутренними переборками. Из-за этого огонь мог легко распространиться, полностью выпалив внутренние помещения и кабельные коммуникации. Теперь перед оккупантами стоит дилемма о целесообразности ремонта «Бойкого», ведь восстановление таких критических повреждений под большим вопросом.

В Defense Express отмечают, что для Украины даже выгоднее, если Кремль попытается скрыть масштабы потерь под видом «простого задымления от обломков» и начнет ремонт. В таком случае восстановление корвета на годы заблокирует сухой док Кронштадтского завода, что парализует ремонтные возможности всего Балтийского флота РФ.

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Атака на Петербург — унижение для Путина

Украинские дроны нанесли удар по Санкт-Петербургу за несколько часов до начала «путинского Давоса», участие в котором должны были принять двадцать тысяч человек из более чем 100 стран, пишет CNN.

Журналисты отмечают, что в последнее время Киев активизировал удары по стратегическим нефтяным объектам России, применив для этого сотни дальнобойных дронов-камикадзе. Это привело к сокращению объемов производства топлива и усилило финансовое давление на население страны-агрессора. Кроме того, в мае украинские силы организовали самую масштабную за более чем год атаку беспилотников на Москву.

Как пишет немецкое издание Stern, с помощью мероприятий в Санкт-Петербурге Путин стремился продемонстрировать международному сообществу, что Россия якобы уверенно чувствует себя даже на четвертом году полномасштабной войны. Однако украинская атака беспилотников полностью разрушила эту иллюзию стабильности и благополучия.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

В свою очередь медиа Weltпишет, что атака украинских беспилотников стала унижением для Путина, ведь они омрачили международный экономический форум.

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Как отмечают журналисты, удары по нефтяным терминалам в родном городе Путина выглядели как предупреждение от Украины для присутствующих бизнес-лидеров и политических лидеров.

Напомним, прокремлевский олигарх Константин Малофеев и идеолог Александр Дугин на Петербургском международном экономическом форуме представили прогноз для России на 25 лет, который охватывает три сценария: негативный, инерционный и «хороший». Как сообщают пропагандистские СМИ, среди возможных вариантов будущего для страны-агрессора — военное поражение, колонизация и даже применение ядерного оружия.

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