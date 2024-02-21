Полная блокада украинской границы: польский чиновник угрожает Киеву расширить ограничения

В Министерстве сельского хозяйства не хотят, чтобы фермеры прекращали протесты, пока не решится вопрос украинской агропродукции.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, либо Киев договаривается с Варшавой, либо будут новые ограничения на импорт.

Об этом польский чиновник сообщил в интервью Polsat news.

"Завтра (21 февраля — ред.) еще переговоры с украинским министром Сольским, в 8 утра. Ее возглавляет наш министр Сикерский. Увидим, как будут вести себя украинцы, какую политику я буду проводить по экспорту в Польшу, захотят ли они договориться. Сейчас мяч на стороне Украины", - сказал он.

Он отметил, что если это не удастся, польское правительство введет новые ограничения.

" Я за то, чтобы сегодня начать, в первую очередь, разговор с фермерами. Проблемы в сельском хозяйстве — это только дело Украины? Сегодня накипело, а сейчас кипит, что рынок в Польше захватили супермаркеты. Если кто-то хочет базировать свою политику исключительно на импорте из Украины, этого недостаточно. Я хочу решить проблему", — подчеркнул Колодзейчак.

Он добавил, что не хочет, чтобы аграрии останавливали протесты, пока не решится проблема импорта украинской агропродукции.

"Мы не хотим заглушить протесты, мы просто хотим решить проблему. Надо создать график действий. Есть люди, которые хотят, чтобы протесты привели к разочарованию, чтобы фермеры остались в покое", — высказался замминистра.

Напомним, 20 февраля польские фермеры-протестующие начали полную блокаду движения на границе Украины. Поляки не пропускают грузовики с военной и гуманитарной помощью, блокируют железную дорогу, а также высыпали зерно из грузового вагона.

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