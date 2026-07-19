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Полная изоляция и -84,1°C: на планете зафиксировали самую низкую за 14 лет температуру (фото)
Рекордный холод сковал Антарктиду. Такого мороза Земля не видела с 2012 года
На Земле зафиксировали самую низкую температуру за 14 лет — мороз достиг -84,1°C. Событие произошло на антарктической исследовательской станции Concordia. Ученые заявили, что это самый низкий показатель, зарегистрированный на планете с 2012 года, и лишь на 0,5°C выше абсолютного рекорда этой станции.
Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на метеорологический сервис Met4Cast — UK Weather.
По словам специалистов, столь низкая температура свидетельствует об исключительно сильном похолодании даже по суровым антарктическим меркам. Последний раз подобные показатели на Земле фиксировали 14 лет назад.
Где зафиксировали рекордный мороз
Станция Concordia считается одним из самых изолированных населённых мест на планете. Франко-итальянская научная база расположена примерно в 1100 километрах от побережья Антарктиды на Полярном плато, на высоте 3200 метров над уровнем моря.
По информации Европейского космического агентства (ESA), станцию построили в полярной пустыне, где уровень кислорода примерно на треть ниже уровня моря. Поэтому исследователи работают в условиях хронической гипоксии.
Луны без солнца и полная изоляция
С середины февраля по середину ноября в районе Concordia продолжается антарктическая зима. В этот период из-за экстремальных погодных условий самолеты не могут приземляться или взлетать, а команда из примерно 12 ученых остается полностью изолированной от внешнего мира.
Около четырех месяцев солнце вообще не появляется над горизонтом.
В летний сезон, который длится с ноября по февраль, ситуация меняется наоборот — солнце не заходит, а количество исследователей на станции увеличивается до более чем 60 человек.
Почему станция важна для науки
Из-за чрезвычайной изоляции, разреженного воздуха и экстремально низких температур Европейское космическое агентство использует Concordia как уникальный полигон для подготовки к предстоящим космическим миссиям.
Здесь изучают, как длительная изоляция и суровые условия влияют на физическое и психологическое состояние человека, что помогает моделировать жизнь астронавтов во время экспедиций в глубокий космос.
Напомним, в космосе впервые сделали рентген человека . Эксперимент показал, что портативная цифровая рентгеновская система способна работать в условиях микрогравитации.