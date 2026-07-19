Полная изоляция и -84,1°C: на планете зафиксировали самую низкую за 14 лет температуру (фото)

Самое холодное место на Земле стало еще холоднее Фото иллюстративное / © Associated Press

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На Земле зафиксировали самую низкую температуру за 14 лет — мороз достиг -84,1°C. Событие произошло на антарктической исследовательской станции Concordia. Ученые заявили, что это самый низкий показатель, зарегистрированный на планете с 2012 года, и лишь на 0,5°C выше абсолютного рекорда этой станции.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на метеорологический сервис Met4Cast — UK Weather.

По словам специалистов, столь низкая температура свидетельствует об исключительно сильном похолодании даже по суровым антарктическим меркам. Последний раз подобные показатели на Земле фиксировали 14 лет назад.

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Антарктида установила новый рекорд — температура упала до -84,1°C Фото скрин x.com/Met4CastUK

Где зафиксировали рекордный мороз

Станция Concordia считается одним из самых изолированных населённых мест на планете. Франко-итальянская научная база расположена примерно в 1100 километрах от побережья Антарктиды на Полярном плато, на высоте 3200 метров над уровнем моря.

По информации Европейского космического агентства (ESA), станцию построили в полярной пустыне, где уровень кислорода примерно на треть ниже уровня моря. Поэтому исследователи работают в условиях хронической гипоксии.

Луны без солнца и полная изоляция

С середины февраля по середину ноября в районе Concordia продолжается антарктическая зима. В этот период из-за экстремальных погодных условий самолеты не могут приземляться или взлетать, а команда из примерно 12 ученых остается полностью изолированной от внешнего мира.

Около четырех месяцев солнце вообще не появляется над горизонтом.

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В летний сезон, который длится с ноября по февраль, ситуация меняется наоборот — солнце не заходит, а количество исследователей на станции увеличивается до более чем 60 человек.

Почему станция важна для науки

Из-за чрезвычайной изоляции, разреженного воздуха и экстремально низких температур Европейское космическое агентство использует Concordia как уникальный полигон для подготовки к предстоящим космическим миссиям.

Здесь изучают, как длительная изоляция и суровые условия влияют на физическое и психологическое состояние человека, что помогает моделировать жизнь астронавтов во время экспедиций в глубокий космос.

Напомним, в космосе впервые сделали рентген человека . Эксперимент показал, что портативная цифровая рентгеновская система способна работать в условиях микрогравитации.

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