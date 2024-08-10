Полная неожиданность и унижение Путина: что пишут западные СМИ о военных действиях в Курской области

Война, которую Владимир Путин начал против Украины, все больше распространяется на Россию. А внезапная атака в Курской области унизила российскую армию.

Об этом пишет Business Insider.

"И комментарии, и критические посты российских военных корреспондентов, и видеозаписи жителей Курской области с мольбами к Путину помочь бездействию местных властей являются сильным, унизительным ударом по репутации российского диктатора ― как человека, гарантирующего россиянам безопасность и защиту. Теперь колонны гражданских автомобилей, которые покидают западную часть области, доказывают, что Путин не способен разобраться в ситуации. И это — существенный удар по его власти", — пишут журналисты.

Чем дольше ВСУ будут держать позиции на российской территории, тем больше расширять свой плацдарм ― тем сильнее это будет вредить публичному имиджу Путина внутри России, говорится в материале.

"Путин должен демонстрировать, что границы России надежно защищены, а местное население последствий войны в Украине особо не почувствует", — говорит Business Insider аналитик британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Каллум Фразер. Они начнут задумываться, действительно ли Путин подходит для своей должности".

Очевидно, в эти дни Путин вспоминает о событиях лета 2023-го, когда главарь российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин ушел со своими солдатами на Москву, пишет издание.

В те моменты многие соратники российского президента молча выжидали, кто же победит. Ситуация показала, что действительно надежных союзников у Путина мало. И дальнейшие проблемы с безопасностью на российской территории только добавят перспектив раскола элит страны.

Правда, чтобы достичь желаемого эффекта, инициатива в Курской области должна сохраняться за украинцами, заключает медиа.

Напомним, в Курской области России с 6 августа продолжаются боевые действия после сообщения о том, что в регион вошла украинская армия. На фоне наступления в области 9 августа была объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба.

Владимир Путин созвал заседание Совбеза 7 августа и открыл его телевизионным обращением, в котором назвал наступление "широкомасштабной провокацией". Главнокомандующий российскими войсками генерал Валерий Герасимов заявил, что силы наступления украинцев могут быть размером с целый батальон.

В приграничье России горят подстанции: Курчатов, где расположена Курская АЭС, обесточен

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