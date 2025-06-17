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Полная остановка импорта газа и нефти из РФ: в ЕС сделали официальное заявление
Официальное предложение Еврокомиссии должны поддержать Европарламент и Совет ЕС.
Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти из России до конца 2027 года.
Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.
Что предлагает Еврокомиссия
Согласно официальному предложению новые контракты на импорт российского газа подпадут под запрет от 1 января 2026 года.
Также речь идет об импорте по действующим краткосрочным контрактам. Он должен прекратиться до 17 июня 2026 года, за исключением газа, подаваемого по трубопроводам в страны без выхода к морю и покрываемого долгосрочными контрактами. Его разрешат импортировать до конца 2027 года;
Что касается всех импортов по долгосрочным контрактам, то они прекратятся до конца 2027 года.
Также будут запрещены долгосрочные контракты на использование регазификационных терминалов сжиженного газа (СПГ-терминалы) клиентами из России или подконтрольными российским компаниям, чтобы освободить мощности альтернативных поставщиков и повысить устойчивость рынка.
Напомним, ранее речь шла о падении цены российской нефти Urals.