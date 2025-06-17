Полная остановка импорта газа и нефти из РФ: в ЕС сделали официальное заявление

Еврокомиссия предлагает полную остановку импорта газа РФ / © Associated Press

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Еврокомиссия сделала официальное предложение о полной остановке импорта газа и нефти из России до конца 2027 года.

Об этом идет речь на сайте Еврокомиссии.

Что предлагает Еврокомиссия

Согласно официальному предложению новые контракты на импорт российского газа подпадут под запрет от 1 января 2026 года.

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Также речь идет об импорте по действующим краткосрочным контрактам. Он должен прекратиться до 17 июня 2026 года, за исключением газа, подаваемого по трубопроводам в страны без выхода к морю и покрываемого долгосрочными контрактами. Его разрешат импортировать до конца 2027 года;

Что касается всех импортов по долгосрочным контрактам, то они прекратятся до конца 2027 года.

Также будут запрещены долгосрочные контракты на использование регазификационных терминалов сжиженного газа (СПГ-терминалы) клиентами из России или подконтрольными российским компаниям, чтобы освободить мощности альтернативных поставщиков и повысить устойчивость рынка.

Напомним, ранее речь шла о падении цены российской нефти Urals.

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