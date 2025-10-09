ТСН в социальных сетях

Мир
1062
1 мин

"Полная война у нас тут": дроны атаковали нефтебазу в Ростовской области РФ (видео)

Жители Ростовской области сняли на видео попадание дронов по нефтебазе «Матвеев-Курган», а власти сообщили о первых последствиях атаки.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дронова атака на Россию

Дронова атака на Россию / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

Неизвестные дроны 9 октября атаковали нефтебазу в Ростовской области России. Напуганные граждане страны-агрессора сняли полеты БпЛА на видео и пришли к выводу, что у них «идет война».

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По данным пабликов, дрон наподобие «Лютого» заметили над Неклиновским районом Ростовской области. Сообщается о работе ПВО.

Очевидцы сняли на видео полеты дронов, звуки стрельбы по ним и попадания со взрывами. На одном из роликов россияне говорят: «Нет, ну полная война идет у нас тут. На нефтебазу пошел».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что в Матвеево-Курганском районе сбиты три беспилотника. В поселке Матвеев Курган обломками посекло несколько домов — выбиты окна, повреждены фасады, разрушена кровля. Также повреждены пять автомобилей. Данных о пострадавших пока нет.

По данным на сайте нефтебазы «Матвеев-Курган», она обеспечивает топливом организации различных сфер деятельности, а также ведет розничную торговлю горюче-смазочными материалами через собственные автозаправочные станции.

Напомним, в ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удар по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области РФ. Под поражение попали Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная станция «Ефимовка», обеспечивающая транспортировку нефти. На обоих объектах зафиксированы взрывы и пожары.

1062
